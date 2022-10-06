Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране с 6 октября. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Такое распоряжение Лукашенко дал по итогам совещания по инфляции.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что «не дай бог» кто-то попытается повысить цены задним числом. За нарушение запрета он пригрозил «немедленным задержанием» и возбуждением уголовного дела.

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что цены после «всплеска ошалевшего» выросли еще на столько же.

«Цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости», - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что из запрета могут быть исключения - их будут определять министр антимонопольного регулирования и торговли, а также губернаторы.