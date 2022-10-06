Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов

Государственный долг Украины за август вырос на 1,28 процента и достиг 98,03 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 6 октября, со ссылкой на украинский Минфин сообщило издание «Корреспондент».

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За август госдолг Украины вырос на 1,24 миллиарда долларов. Прямой внешний долг страны за месяц увеличился с 52,21 до 53,44 миллиарда долларов. Прямой внутренний долг же вырос до 34,49 миллиарда долларов.

Кроме того, уточняется, что гарантированный госдолг Украины составил 10,10 миллиарда долларов, передает ТАСС.

В июле Национальный банк Украины понизил курс гривны на 25 процентов. Курс снизился с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Регулятор связал этот шаг с изменениями актуальных «фундаментальных характеристик экономики Украины и укреплением доллара к другим валютам».