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56 минут назад

Reuters: ЕС готовит новое предложение по «коридору цен на газ»

Лера Букина

Несколько стран Евросоюза приступили к разработке нового предложения по «коридору цен на газ» в Европе. В их числе - Польша, Греция, Италия, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Reuters: ЕС готовит новое предложение по «коридору цен на газ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Странами предлагается «динамический ценовой коридор» для всех оптовых сделок с газом. Кроме того, коридор цен на газ может быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок.

В документе также подчеркивается, что коридор цен на газ также нужно применять к существующим долгосрочным контрактам на поставку.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые отказались от поставок из России, вынуждены переплачивать за нефть, газ и металлы.

В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о суровой зиме в Европе в связи с решением ЕС отказаться от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали расходовать запасы газа из хранилищ, которые были аккумулированы в летний период по самой высокой стоимости в истории.

Экономика,Джанет Йеллен,Владимир Путин,ЕС,
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