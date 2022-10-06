Reuters: ЕС готовит новое предложение по «коридору цен на газ»

Несколько стран Евросоюза приступили к разработке нового предложения по «коридору цен на газ» в Европе. В их числе - Польша, Греция, Италия, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

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Странами предлагается «динамический ценовой коридор» для всех оптовых сделок с газом. Кроме того, коридор цен на газ может быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок.

В документе также подчеркивается, что коридор цен на газ также нужно применять к существующим долгосрочным контрактам на поставку.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые отказались от поставок из России, вынуждены переплачивать за нефть, газ и металлы.

В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о суровой зиме в Европе в связи с решением ЕС отказаться от российских энергоносителей.