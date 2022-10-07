«Пятнадцать государств ЕС хотят установить потолок цен на газ, но не согласны в деталях того, как это должно быть сделано. Германия, Дания и Нидерланды выступают против любого ограничения, опасаясь, что это затруднит покупку газа, необходимого им для поддержания их экономик, и ослабит любые стимулы к сокращению потребления», — говорится в публикации.