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1 час назад

Reuters: лидеры Евросоюза разругались из-за ограничения цен на газ

Ura.Ruиещё 3

Лидеры стран Европейского союза не могут прийти к единому мнению по вопросу введения ограничений цен для поставщиков газа в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пятнадцать государств ЕС хотят установить потолок цен на газ, но не согласны в деталях того, как это должно быть сделано. Германия, Дания и Нидерланды выступают против любого ограничения, опасаясь, что это затруднит покупку газа, необходимого им для поддержания их экономик, и ослабит любые стимулы к сокращению потребления», — говорится в публикации.

Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Авторы статьи отметили, что лидеры стран-участниц ЕС не имеют единого мнения по проблеме дефицита энергии, который неизбежно возникнет зимой в условиях антироссийских санкций.

«Энергетический кризис — это очень важная проблема, которую нам необходимо решить», — отметил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Позже директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза, которые введут потолок цен на энергоноситель.

Экономика,Мария Белова,Шарль Мишель,Европейский совет,Газпром,ЕС,
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