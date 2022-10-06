Турция заплатила за российский газ рублями

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что часть расчетов за поставки российского газа между Россией и Турцией будет оплачиваться рублями. Об этом сообщает ТАСС .

«Точно могу прокомментировать, что часть расчетов у нас переведена в рубли», – сказал Новак.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, попросила ли Турция скидку на российский газ. По словам вице-премьера это коммерческая история между покупателями и потребителями.