Турция заплатила за российский газ рублями

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что часть расчетов за поставки российского газа между Россией и Турцией будет оплачиваться рублями. Об этом сообщает ТАСС.
«Точно могу прокомментировать, что часть расчетов у нас переведена в рубли», – сказал Новак.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, попросила ли Турция скидку на российский газ. По словам вице-премьера это коммерческая история между покупателями и потребителями.
Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Помимо прочего, в него вошло установление верхнего предела цен для российской нефти.