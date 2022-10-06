Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
57 минут назад

Экономист допустил финансовый кризис в США на фоне увеличения госдолга

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал увеличение госдолга США до рекордного показателя в $31 трлн. Специалист отметил, что модель американской экономики, связанная со взятием на себя долговых обязательств, "подошла к своей роковой черте", и допустил, что в стране может начаться финансовый кризис.

Американцы выбрали такую модель экономики, согласно которой они занимают для нее средства и распространяют свои государственные бумаги. И соответствующие кредитные ресурсы считаются дополнительной подпиткой экономики. Этот маховик крутится неостановимо. До сегодняшнего дня это вызывало тревогу и удивление, потому что внутренний долг США достиг колоссальных величин, было ясно, что они его никогда не ликвидируют, не доведут до нуля. Но в задачи США это и не входило, экономика страны настроена на постоянное увеличение долговых бумаг. При этом они проявляли определенное спокойствие, потому что экономика была достаточно крупной, эффективной и динамичной, ее доходов до сих пор хватало на то, чтобы погашать бумаги, в которых оформлялся госдолг, и выплачивать по ним проценты. Хотя с каждым годом делать это становилось все труднее и труднее, сейчас госдолг занимает серьезную долю ВВП, и с такой долговой моделью американская экономика работает уже на пределе.

Теперь, похоже, эта модель американской экономики подошла к своей роковой черте. Не только потому что вырос долг, но и потому что она находится в состоянии, когда наблюдаются элементы кризиса, снижения эффективности, и под сомнение уже ставится способность США выполнять свои обязательства по госдолгу перед держателями бумаг. Сейчас вполне возможно, что в США произойдет финансовый кризис, либо страна де-факто окажется банкротом. При этом, я полагаю, будут найдены бухгалтерские уловки и обходные маневры, когда выпустят новые бумаги, долг пролонгируют или реструктурируют. Такие манипуляции позволят отложить формальный крах экономики и банкротство. Надо будет посмотреть, как американцы с этим делом справятся.

Понятно, что никто Америку не будет объявлять страной-банкротом со всеми вытекающими последствиями. Но дело в том, что размещение последующих долговых бумаг будет для США все более и более сложным, менее эффективным. Наверное, стране придется расставаться со своей экономической моделью, и тут уже может быть кризис американской экономики, я с трудом произношу эти слова. А кризис американской экономики - это болезненный удар по экономике всего остального мира. С ней связаны экономики многих стран. Можно будет говорить о кризисе, по крайней мере, в западной части мира. Страны, которые не так тесно связаны с экономикой США, окажутся в менее опасном положении.

Сейчас очень большие вопросы вызывает способность США и погашать ранее выпущенные бумаги, и платить проценты. Но если этого сделать не смогут, то есть такой прием, когда выпущенные ранее бумаги, которые надо погашать, могут пролонгировать, или их предложат поменять на бумаги, которые должны быть погашены позднее. Таким образом американцы могут избавить себя от выплаты по долговым бумагам и будут выплачивать только проценты. Но все это временное облегчение. Они выведут себя из-под риска банкротства, но в полученное время им надо будут серьезно работать над экономикой, потому что платить по бумагам все равно придется. Скорее всего, в США применят именно такой механизм.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Министерство финансов США обнародовало данные, согласно которым госдолг страны превысил рекордную отметку в $31 трлн.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители