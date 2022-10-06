Американцы выбрали такую модель экономики, согласно которой они занимают для нее средства и распространяют свои государственные бумаги. И соответствующие кредитные ресурсы считаются дополнительной подпиткой экономики. Этот маховик крутится неостановимо. До сегодняшнего дня это вызывало тревогу и удивление, потому что внутренний долг США достиг колоссальных величин, было ясно, что они его никогда не ликвидируют, не доведут до нуля. Но в задачи США это и не входило, экономика страны настроена на постоянное увеличение долговых бумаг. При этом они проявляли определенное спокойствие, потому что экономика была достаточно крупной, эффективной и динамичной, ее доходов до сих пор хватало на то, чтобы погашать бумаги, в которых оформлялся госдолг, и выплачивать по ним проценты. Хотя с каждым годом делать это становилось все труднее и труднее, сейчас госдолг занимает серьезную долю ВВП, и с такой долговой моделью американская экономика работает уже на пределе.



Теперь, похоже, эта модель американской экономики подошла к своей роковой черте. Не только потому что вырос долг, но и потому что она находится в состоянии, когда наблюдаются элементы кризиса, снижения эффективности, и под сомнение уже ставится способность США выполнять свои обязательства по госдолгу перед держателями бумаг. Сейчас вполне возможно, что в США произойдет финансовый кризис, либо страна де-факто окажется банкротом. При этом, я полагаю, будут найдены бухгалтерские уловки и обходные маневры, когда выпустят новые бумаги, долг пролонгируют или реструктурируют. Такие манипуляции позволят отложить формальный крах экономики и банкротство. Надо будет посмотреть, как американцы с этим делом справятся.



Понятно, что никто Америку не будет объявлять страной-банкротом со всеми вытекающими последствиями. Но дело в том, что размещение последующих долговых бумаг будет для США все более и более сложным, менее эффективным. Наверное, стране придется расставаться со своей экономической моделью, и тут уже может быть кризис американской экономики, я с трудом произношу эти слова. А кризис американской экономики - это болезненный удар по экономике всего остального мира. С ней связаны экономики многих стран. Можно будет говорить о кризисе, по крайней мере, в западной части мира. Страны, которые не так тесно связаны с экономикой США, окажутся в менее опасном положении.



Сейчас очень большие вопросы вызывает способность США и погашать ранее выпущенные бумаги, и платить проценты. Но если этого сделать не смогут, то есть такой прием, когда выпущенные ранее бумаги, которые надо погашать, могут пролонгировать, или их предложат поменять на бумаги, которые должны быть погашены позднее. Таким образом американцы могут избавить себя от выплаты по долговым бумагам и будут выплачивать только проценты. Но все это временное облегчение. Они выведут себя из-под риска банкротства, но в полученное время им надо будут серьезно работать над экономикой, потому что платить по бумагам все равно придется. Скорее всего, в США применят именно такой механизм.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук