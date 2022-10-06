Вучич обратился с просьбой к ЕС из-за санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обратился к главам стран Евросоюза на встрече Европейского политического сообщества в Праге с просьбой исключить Сербию из санкций на поставки нефти из России. Его слова приводит «РИА Новости».
«В ходе обсуждения вызовов в сфере энергетической безопасности здесь перед канцлером Германии Олафом Шольцем и другими лидерами я старался бороться за интересы своей страны и просил об исключении для Сербии», — сказал Вучич.
Однако, по его словам, некоторые члены Евросоюза не «захотели прислушиваться» к его аргументам. Вучич отметил, что понимает такую позицию ЕС, которые «хотят иметь единый блок в неформальном конфликте с Россией», только делать это через вред одной из стран, входящей в объединении, тоже не верно. В связи с этим президент Сербии выразил надежду на то, что члены Евросоюза пересмотрят свое решение и исключат страну из санкций на поставки нефти РФ до 1 декабря.
«Если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам», — добавил Вучич.
Он подчеркнул, что на встрече Европейского политического сообщества в Праге его поддержал премьер Болгарии Бойко Борисов. В ближайшее время Вучич намерен обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС.