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39 минут назад

Вучич обратился с просьбой к ЕС исключить Сербию из санкций на поставки нефти РФ

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обратился к главам стран Евросоюза на встрече Европейского политического сообщества в Праге с просьбой исключить Сербию из санкций на поставки нефти из России. Его слова приводит «РИА Новости».

Вучич обратился с просьбой к ЕС из-за санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ходе обсуждения вызовов в сфере энергетической безопасности здесь перед канцлером Германии Олафом Шольцем и другими лидерами я старался бороться за интересы своей страны и просил об исключении для Сербии», — сказал Вучич.

Однако, по его словам, некоторые члены Евросоюза не «захотели прислушиваться» к его аргументам. Вучич отметил, что понимает такую позицию ЕС, которые «хотят иметь единый блок в неформальном конфликте с Россией», только делать это через вред одной из стран, входящей в объединении, тоже не верно. В связи с этим президент Сербии выразил надежду на то, что члены Евросоюза пересмотрят свое решение и исключат страну из санкций на поставки нефти РФ до 1 декабря.

«Если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам», — добавил Вучич.

Он подчеркнул, что на встрече Европейского политического сообщества в Праге его поддержал премьер Болгарии Бойко Борисов. В ближайшее время Вучич намерен обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС.

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Александр Вучич,ЕС,
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