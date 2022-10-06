Вучич обратился с просьбой к ЕС из-за санкций против России

«В ходе обсуждения вызовов в сфере энергетической безопасности здесь перед канцлером Германии Олафом Шольцем и другими лидерами я старался бороться за интересы своей страны и просил об исключении для Сербии», — сказал Вучич.

Однако, по его словам, некоторые члены Евросоюза не «захотели прислушиваться» к его аргументам. Вучич отметил, что понимает такую позицию ЕС, которые «хотят иметь единый блок в неформальном конфликте с Россией», только делать это через вред одной из стран, входящей в объединении, тоже не верно. В связи с этим президент Сербии выразил надежду на то, что члены Евросоюза пересмотрят свое решение и исключат страну из санкций на поставки нефти РФ до 1 декабря.