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26 минут назад

Эстония назвала условие введения потолка цен на газ

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна поддержит введение потолка цен на газ, если это не помешает обеспечению поставок топлива. Об этом сообщает ТАСС.

Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Например, если мы на мировом рынке намереваемся приобрести СПГ, и на нашей территории будет введен потолок, а на другой — нет, то мы просто лишимся газа, потому что никто не будет нам его продавать», — заявила политик.

По ее словам, гарантия надежных поставок является ключевым вопросом при обсуждении ценовых ограничений.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента. При этом до начала украинского конфликта на Россию приходился 41 процент европейского импорта газа, добавила она. Тем не менее ЕС удается замещать поставки из России за счет США и Норвегии, а газохранилища в регионе сейчас заполнены на 90 процентов.

Экономика,Кая Каллас,Еврокомиссия,ЕС,
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