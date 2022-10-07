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1 час назад

FP: Россия с союзниками нанесла удар по Байдену, разрушив его планы по ценам на нефть

Газета.Ru

Россия и ее союзники – Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — разрушили планы президента Джо Байдена опустить цены на нефть. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. Автор статьи подчеркнул, что ОАЭ и Саудовская Аравия приняли сторону России, тем самым не позволив Вашингтону лишить Москву основного источника доходов.

FP: Россия с союзниками разрушила планы Байдена по нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для Белого дома Байдена, который в этом году обхаживал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, чтобы обеспечить обильные поставки нефти, это решение стало ударом», — следует из публикации.

5 сентября альянс ОПЕК+ принял решение о снижении объемов добычи нефти на 100 млн баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК+ решил вернуться к объемам добычи, которые были еще в августе 2022 года. Американские СМИ сегодня сообщали о том, что решение ОПЕК+ неизбежно приведет к увеличению цен на бензин. Американцы будут больше нуждаться как в бензине, так и обогреве домов, сообщали газеты и телеканалы США. По их данным, бензин на заправках в США может подорожать на 10-20 центов за один галлон (3,785 литра).

Экономика,Джозеф Байден,
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