Экономист: украинский госдолг могут списать за счет России

Украинский госдолг могут списать за счет арестованных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму $315 млрд, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с «Экономикой сегодня». Он уточнил, что такой исход приведет к беспрецедентному скандалу и турбулентности на мировых рынках. Эксперт уточнил, что Киев сильно зависел от кредитов МВФ, но сейчас перешел на микроситуационное финансирование со стороны западных стран. По его словам, Украина вступила в клуб государств, которые никогда не смогут самостоятельно расплатиться по своему долгу.