Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — отметил политик.