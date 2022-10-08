Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
57 минут назад

Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ

Lenta.ruиещё 2

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
Фото: ТАССТАСС

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — отметил политик.

По словам канцлера, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что готов к такому диалогу.

Ранее сообщалось, что четыре страны ЕвросоюзаПольша, Италия, Бельгия и Греция — предложили ввести ценовой коридор для закупаемого газа. Мера предполагает ограничение максимальной цены покупки по всем оптовым сделкам. Кроме того, ценовой коридор должен распространяться на долгосрочные контракты, стоимость которых привязана к эталонным ценам на газ.

Экономика,Олаф Шольц,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители