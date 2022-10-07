Фурам из Европы разрешили перевозить грузы в Белоруссии

Власти Белоруссии разрешили европейским автотранспортным компаниям осуществлять международные перевозки по территории страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса республики.

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Решение вступает в силу с 10 октября. Специальное разрешение для фур можно оформить в одном из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах, уточнили в министерстве.

В середине апреля Минск запретил въезд в страну автомобилям и тягачам из Европейского союза. В то же время тогда белорусские власти предусмотрели несколько исключений. В частности, транспорту из ЕС можно было въезжать в страну через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и прицепки.