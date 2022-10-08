Сербия нашла способ получать российский газ вопреки санкциям ЕС

Сербия обойдет санкции ЕС, заключив договор с Венгрией о строительстве нефтепровода, по которому пойдет российское топливо. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.
«Республика Сербия начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам», - сказал Вучич.
Речь идет о присоединении Сербии к российскому газопроводу «Дружба». По словам Вучича, договор с премьером Венгрии Виктором Орбаном уже заключен.
Кроме того, у Белграда имеются проекты, связанные с поставками через Хорватию и Северную Македонию. Власти Сербии в ближайшие шесть лет намерены вложить 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что не стремятся использовать нефть как «оружие» против США.