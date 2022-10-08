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1 час назад

Сербия нашла способ получать российский газ вопреки санкциям ЕС

Майк Габриелян

Сербия обойдет санкции ЕС, заключив договор с Венгрией о строительстве нефтепровода, по которому пойдет российское топливо. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Сербия нашла способ получать российский газ вопреки санкциям ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Республика Сербия начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам», - сказал Вучич.

Речь идет о присоединении Сербии к российскому газопроводу «Дружба». По словам Вучича, договор с премьером Венгрии Виктором Орбаном уже заключен.

Кроме того, у Белграда имеются проекты, связанные с поставками через Хорватию и Северную Македонию. Власти Сербии в ближайшие шесть лет намерены вложить 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что не стремятся использовать нефть как «оружие» против США.

Экономика,Александр Вучич,Виктор Орбан,ЕС,
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