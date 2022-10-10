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58 минут назад

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июня

Газета.Ruиещё 2

Цена газа в Европе в ходе торгов 20 октября опустилась ниже $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что с начала дня газ подешевел на 6,5%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сократилась до $1 468 за 1 тыс. куб. м, или €146 за МВт ч.

Цена газа снижается по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму. По последним данным, они заполнены почти на 91%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на материалы Института проблем энергетики писала, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставок из России не будет.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле заявил, что страны Евросоюза столкнутся со значительными последствиями в связи с ограничениями поставок газа из России.

Экономика,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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