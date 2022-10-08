ВВП Украины за девять месяцев сократился почти на треть

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины за девять месяцев текущего года сократился почти на треть. Об этом в субботу сообщили в Министерстве экономики Украины.
"По итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно расчетам Минэкономики, в сентябре, как и в августе, падение ВВП страны составило около 35%.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Минэкономики страны прогнозирует в 2022 году сокращение ВВП Украины на 35-40%. По оценке Международного валютного фонда, ВВП Украины уменьшится на 35% в 2022 году.