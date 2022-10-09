Экономика Украины оказалась в бедственном положении

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины за январь-сентябрь 2022 года сократился почти на треть, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики.
По итогам первых трех кварталов падение показателя оценивается на уровне 30 процентов. Согласно расчетам ведомства, в сентябре, как и в августе, падение ВВП составило около 35 процентов.
Ранее украинский первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Минэкономики прогнозирует в текущем году сокращение ВВП на 35-40 процентов. По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), внутренний валовой продукт Украины уменьшится на 35 процентов по итогам текущего года.
Напомним, МВФ выделил Киеву 1,3 миллиарда долларов на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса страны». В организации заявили, что этот шаг станет стимулом для дальнейшей финансовой помощи со стороны доноров и кредиторов Украины.