Экономика Украины оказалась в бедственном положении

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины за январь-сентябрь 2022 года сократился почти на треть, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики.

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По итогам первых трех кварталов падение показателя оценивается на уровне 30 процентов. Согласно расчетам ведомства, в сентябре, как и в августе, падение ВВП составило около 35 процентов.

Ранее украинский первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Минэкономики прогнозирует в текущем году сокращение ВВП на 35-40 процентов. По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), внутренний валовой продукт Украины уменьшится на 35 процентов по итогам текущего года.