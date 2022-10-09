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1 час назад

Эксперты рассказали, куда РФ может потратить излишки валюты

Майк Габриелян

Эксперты рассказали, куда Россия может потратить излишки валюты. По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций в России в январе — августе 2022 года достигло 183,1 миллиарда долларов. Это в три раза больше прошлогоднего результата (60,9 млрд), передает РИА Новости.

Эксперты рассказали, куда РФ может потратить излишки валюты
Фото: ТАССТАСС

Последствия отражаются на курсе нацвалюты, государству необходимо куда-то вкладывать лишнюю валюту.

«Излишки иностранной валюты требуют своего размещения за рубежом, по-другому это не работает: либо иностранные инвестиции, либо валютные резервы», — считает доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

В свою очередь директор Института экономики роста Антон Свириденко уверен, что надо стимулировать закупки за рубежом критических компонентов и оборудования, «необходимого для разных секторов российской экономики».

По его словам, в новых условиях лучше использовать валюту для «целей внутреннего развития», а переток средств за рубеж эффекта не даст.

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Ранее эксперт рассказал, как в мире происходит перебалансировка зон влияния валют.

Экономика,Банк России,
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