В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Предложение о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества, внесено в Минздрав в РФ, сейчас ведется его обсуждение. Об этом в понедельник сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

Фото: ТАСС ТАСС

"На сегодняшний день внесены ряд предложений в Министерство здравоохранения РФ, мы их активно обсуждаем, это создание такого федерального регистра лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий", - сказала она на пресс-конференции.

По словам эксперта, на данный момент таких людей в России около 53 тыс., из них 13 тыс. - это лица, которые состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологическом диспансере.