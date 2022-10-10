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1 час назад

Эрдоган предрек Европе серьезные проблемы зимой

Лера Букина

Из-за решения ограничить поставки газа в РФ Европу ждут серьезные проблемы. С таким предупреждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

Эрдоган предрек Европе серьезные проблемы зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, европейские страны озадачены тем, как пройдет предстоящая зима. Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция не столкнется с подобными сложностями. Он исключил проблемы с энергоресурсами в грядущий период.

Ранее «Известия», ссылаясь на материалы Института проблем энергетики, предупредили об отсутствии запасов газа в Европе в январе в случае прекращения поставок из РФ. Отмечалось, что в настоящее время в европейские страны поступает порядка 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток». Однако, по мнению аналитиков, эти поставки должны отсрочить нехватку газа лишь до февраля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что несколько стран Евросоюза приступили к разработке нового предложения по «коридору цен на газ» в Европе. В их числе - Польша, Греция, Италия.

Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предупредил в своей статье об усугублении проблем Европы после введения потолка цен на газ. По его мнению, в условиях энергокризиса данный шаг является ошибочным.

Экономика,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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