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1 час назад

Правительство создало перечень проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей

Газета.Ru

Правительство сформировало перечень из 162 проектов по основным направлениям импортозамещения на 5,2 трлн руб. Об этом «Ведомостям» заявил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Правительство создало перечень проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей
Фото: Владимир Гердо/ТАССВладимир Гердо/ТАСС

«2,3 трлн руб. предоставят в виде льготных кредитов, еще 2,9 трлн руб.— от инвесторов. В федеральном бюджете на 2023 год зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки для проектов импортозамещения, а также госгарантии», — отметил Осьмаков.

По его словам, сформированный пул является новым подходом к импортозамещению. То есть он заключается по принципу офсетных контрактов, которые являются долгосрочными договорами со встречными инвестиционными обязательствами. При этом крупнейшим блоком стала химическая промышленность. На нее приходится 54 проекта.

Он добавил, что на черную металлургию приходится 27 проектов, на лесопромышленный комплекс – 18, в железнодорожном машиностроении 16 проектов, фармацевтической промышленности – 12, а в автопроме их 8.

7 октября «Коммерсантъ» писал, что преградами для успешного импортозамещения среди отраслей с самым высоким инновационным потенциалом и с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров, электроники и оптических изделий, а также машин и оборудования — являются недостаток компетенций и научно-технической базы.

Экономика,Василий Осьмаков,Коммерсант,
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