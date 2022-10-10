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48 минут назад

В России производство рома, виски и джина подскочило на 64% за девять месяцев

Газета.Ru

В России было разлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки в период с января по сентябрь 2022 года, что больше показателей прошлого года за аналогичный период на 64,2%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования.

В России производство рома, виски и джина подскочило на 64% за девять месяцев
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост производства рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки в России связан с уходом западных компаний. Из-за этого открылся рынок для местных производителей, которые быстро заняли свое место. Например, продажи и бренда виски Fowler's выросли в четыре раза, а производство джина Barrister поднялось на 60%.

В публикации указали, что крепкие напитки также нарастили свое производство. Например продажи виски Fox & Dogs за три квартала выросли на 38%, джина Green Baboon — на 225%, а рома Devil's Island — на 400%.

Аналитики посчитали, что полностью заменить зарубежные компании отечественные производители не сумеют. Местные компании могут производить продукцию в средне-нижнем ценовом сегменте, а вот доминиканский ром и шотландский виски являются продуктами средне-верхнего ценового сегмента.

В начале октября президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что информация о падении продаж водки и другого крепкого алкоголя на 15% в августе-сентябре по сравнению с мартом – вымысел. По его словам, за девять месяцев 2022 года продажи, напротив, выросли на 6-8%.

Экономика,Игорь Косарев,Росалкогольрегулирование,
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