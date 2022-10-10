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1 час назад

ЕС оценивает расходы на смягчение удара цен на энергию в 0,5 трлн евро

Газета.Ruиещё 3

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что расходы стран ЕС на смягчение давления цен на энергию составит около €0,5 трлн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Мишеля.

ЕС оценил расходы на смягчение удара цен на энергию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, стоимость импорта энергоресурсов в ЕС за первые шесть месяцев 2022 года составила почти €380 млрд, что близко к обычной стоимости закупок на весь год. Это и стало причиной увеличения расходов на смягчение цен, отметил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с Японией и Южной Кореей, а также рядом других стран для снижения цен на газ.

Шольц представил эту идею лидерам ЕС на полях неформального саммита в Праге. Согласно его плану, Германия будет использовать свое председательство в G7, которое продлится до конца года, для формирования глобального альянса по снижению цен на газ.

Один из официальных лиц пояснил, что в это объединение войдут государства «Группы семи» и энергодефицитные страны Азии, такие как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших в мире покупателей сжиженного природного газа.

Экономика,Олаф Шольц,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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