ЕС оценил расходы на смягчение удара цен на энергию

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что расходы стран ЕС на смягчение давления цен на энергию составит около €0,5 трлн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Мишеля.

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По его словам, стоимость импорта энергоресурсов в ЕС за первые шесть месяцев 2022 года составила почти €380 млрд, что близко к обычной стоимости закупок на весь год. Это и стало причиной увеличения расходов на смягчение цен, отметил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с Японией и Южной Кореей, а также рядом других стран для снижения цен на газ.

Шольц представил эту идею лидерам ЕС на полях неформального саммита в Праге. Согласно его плану, Германия будет использовать свое председательство в G7, которое продлится до конца года, для формирования глобального альянса по снижению цен на газ.