Ликвидация последствий ударов по энергообъектам Украины займет несколько дней

Ликвидация последствий ударов по украинской энергосистеме займет несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения электричества. Такое мнение высказал аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук в понедельник изданию "Страна".

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

"Это первый удар такого масштаба по украинской энергосистеме. На ликвидацию последствий может уйти несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения, прежде всего бизнеса, чтобы обеспечить население и водоканалы", - заявил он.

По словам аналитика, сейчас оператор железнодорожных перевозок "Укрзализныця" ("Укржелдорога") переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.

"Опасность в том, что, помимо ударов по крупным объектам энергетики, есть массовые повреждения подстанций", - сказал он.

Источник "Страны", близкий к Минэнерго, сообщил в свою очередь, что "повреждено много подстанций по всей Украине - от подстанций "Укрэнерго" до подстанций облэнерго", "во многих городах и районах нет света и воды".