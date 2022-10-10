Ликвидация последствий ударов по энергообъектам Украины займет несколько дней

Ликвидация последствий ударов по украинской энергосистеме займет несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения электричества. Такое мнение высказал аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук в понедельник изданию "Страна".
"Это первый удар такого масштаба по украинской энергосистеме. На ликвидацию последствий может уйти несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения, прежде всего бизнеса, чтобы обеспечить население и водоканалы", - заявил он.
По словам аналитика, сейчас оператор железнодорожных перевозок "Укрзализныця" ("Укржелдорога") переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.
"Опасность в том, что, помимо ударов по крупным объектам энергетики, есть массовые повреждения подстанций", - сказал он.
Источник "Страны", близкий к Минэнерго, сообщил в свою очередь, что "повреждено много подстанций по всей Украине - от подстанций "Укрэнерго" до подстанций облэнерго", "во многих городах и районах нет света и воды".
Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.