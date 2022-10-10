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1 час назад

Европа начала готовить покупки газа к следующей зиме

Lenta.ru

В ближайшие недели Еврокомиссия представит свои предложения по подготовке к зимнему периоду 2023-2024 годов, которые предусматривают движение в сторону запуска совместных закупок газа. Об этом рассказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи, передает РИА Новости.

Европа начала готовить покупки газа к следующей зиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, уже с весны европейские страны должны проводить более согласованные действия, чтобы пройти следующую зиму с заполненными хранилищами, как происходит в 2022 году.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что предстоящую зиму Европа может пережить, отделавшись «несколькими царапинами», не случится дополнительных политических или технических «сюрпризов».

Каких именно, он не уточнил, однако подчеркнул, что в марте или даже в феврале перед Евросоюзом возникнет проблема пополнения хранилищ. В текущем году во многом их удалось пополнять со значительным опережением графика в том числе с помощью российского газа, однако его поставки резко сократились.

На фоне снижения опасений по поводу предстоящей зимы биржевая стоимость газа в Европе в последние дни падает. Укрепившись на уровне ниже 1700 тысячи за тысячу кубометров в начале торгов в понедельник, 10 октября, она опускалась ниже 1500 тысяч долларов.

Экономика,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,Еврокомиссия,ЕС,
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