Украина прекратит экспорт электроэнергии в Европу

В министерстве энергетики Украины сообщили, что в связи с ракетными обстрелами с 11 октября прекратится экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом пишет РИА «Новости».
«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов», – сообщило минэнерго Украины в социальных сетях.
Согласно заявлению госслужбы по ЧС Украины, пять областей после утренних ударов были полностью обесточены, остальные регионы остались без света частично.
«Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», – сообщили в ведомстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал население Украины к экономии электроэнергии.