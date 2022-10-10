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58 минут назад

Украина прекратит экспорт электроэнергии в Европу

Елена Прошина

В министерстве энергетики Украины сообщили, что в связи с ракетными обстрелами с 11 октября прекратится экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом пишет РИА «Новости».

«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов», – сообщило минэнерго Украины в социальных сетях.

Согласно заявлению госслужбы по ЧС Украины, пять областей после утренних ударов были полностью обесточены, остальные регионы остались без света частично.

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«Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», – сообщили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал население Украины к экономии электроэнергии.

Экономика,Владимир Зеленский,ЕС,
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