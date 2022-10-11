Аналитики S&P резко ухудшили прогноз для экономики США на 2023 год

США могут войти в состояние рецессии уже в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Market Intelligence.

Фото: © Валерий Матыцин/ТАСС © Валерий Матыцин/ТАСС

Экономика США войдет в состояние рецессии уже в четвертом квартале текущего года. По итогам же 2023 года ВВП страны, может сократиться на 0,5%. По итогу, компания резко ухудшила свой же прогноз по развитию экономики США, так как в предыдущий раз предсказывался рост в размере 0,9%.

Аналитики посчитали, что среди отрицательно влияющих на экономику США факторов находится ураган «Иэн», из-за которого рост ВВП в четвертом квартале сократится на 0,1%. Также ситуация на Украине и рост процентных ставок продолжают отрицательно влиять на темпы экономического роста в стране.

По прогнозам специалистов компании, экономика США начнет восстанавливаться к третьему кварталу 2023 года.

Ранее во вторник рецессию в экономике США предсказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. По его словам, она может наступить к середине 2023 года. Он добавил, что тревожными сигналами для экономики является влияние инфляции, рост процентных ставок и геополитика.