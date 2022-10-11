Британия захотела ограничить прибыль производителей "зеленой" энергии

Британия собирается ограничить доходы производителей возобновляемой энергии ради снижения влияния постоянно растущих счетов за электричество для домохозяйств. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, чиновники из департамента предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии вели переговоры с рядом компаний по возобновляемой энергетике. Основная цель переговоров заключалась в ограничении доходов тех компаний, которые производят возобновляемую энергию. При этом высвободившиеся средства должны быть направлены на помощь рядовым потребителям.

Источник отметил, что планы по ограничению доходов еще не выработаны и могут измениться. При этом о больших деталях еще неизвестно, однако правительство старается защитить домохозяйства от роста цен на энергию.

В начале октября The Independent писал, что большая часть бизнеса в Британии заявила о том, что расходы на электроэнергию в ближайшее время могут вырасти на 500%, при этом некоторые предприятия уже закрылись.