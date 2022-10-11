СМИ: ЕС готовит девятый пакет санкций против России

Евросоюз задумался о введении девятого пакета санкций против российской стороны. Данный вопрос уже обсуждается странами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», - указал он.

Вместе с тем собеседник отметил, что на последних переговорах вопрос потолка цен на российский газ не рассматривался.

Сегодня стало известно, что власти Новой Зеландии прибегли к новым ограничениям против России. В санкционный список страны вошли 51 российский предприниматель и 24 госслужащих новых регионов РФ. Ограничения предполагают запрет на въезд в страну. Самолетам граждан, попавших под рестрикции, также будет запрещено входить в воздушное пространство государства.