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1 час назад

СМИ: ЕС готовит девятый пакет санкций против России

Лера Букина

Евросоюз задумался о введении девятого пакета санкций против российской стороны. Данный вопрос уже обсуждается странами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

СМИ: ЕС готовит девятый пакет санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», - указал он.

Вместе с тем собеседник отметил, что на последних переговорах вопрос потолка цен на российский газ не рассматривался.

Сегодня стало известно, что власти Новой Зеландии прибегли к новым ограничениям против России. В санкционный список страны вошли 51 российский предприниматель и 24 госслужащих новых регионов РФ. Ограничения предполагают запрет на въезд в страну. Самолетам граждан, попавших под рестрикции, также будет запрещено входить в воздушное пространство государства.

7 октября власти Японии приняли решение ввести санкции против ряда россиян и компаний из РФ. Под рестрикции попали более 80 российских индивидуальных лиц и 9 организаций.

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