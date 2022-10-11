Названы страны, с которыми Россия может торговать по бартеру

Торговать по бартеру можно с Афганистаном, Кубой, Монголией и Африкой, но это будет «откатом» назад в 90-е годы, отметил в эфире НСН профессор Борис Хейфец.
Россия может начать торговать по бартеру с «дружественными» странами, однако есть риск, что государству будут должны очень много средств, такая торговля не даст экономического эффекта, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН.
Накануне в Минэкономразвития предложили торговать с неплатежеспособными странами по бартеру, а также используя инструменты клиринга. По словам директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилии Щур-Труханович, в Минэкономразвития предлагают проработать вопрос, понадобятся ли для этого изменения в законодательстве. Борис Хейфец отметил, что практика бартерной торговли широко была распространена во времена СССР.
«В свое время я занимался долгами, не возвращенными Советскому Союзу. К дате распада СССР по официальному курсу долг составлял 150 миллиардов долларов. В конечном счете мы простили очень много, до 70% всех долгов были поставки вооружения. Очень огромная сумма была списана дружественным странам, которые давали кредиты или оказывали техническое содействие. Но мы получили от Индии, где удалось договориться по компромиссному курсу рубля… Сейчас может получиться такая же ситуация. Бартерные торги – это то, что царствовало во внутренней экономике в период 90-х годов, это шаг назад. Но с отдельными странами это может быть: Афганистан объявил нам, что может поставлять лекарственные растения и минералы. Также Куба, Монголия. Прежде всего, это дружественные страны», - сказал Хейфец.
По его словам, торговля по бартеру не дала бы большого экономического эффекта. При этом профессор отметил, что в сегодняшней ситуации важны любые чрезвычайные меры. Также Хейфец подчеркнул, что торговля по бартеру получилась бы и со странами Африки.
«Торговля по бартеру не дала бы какого-то экономического эффекта. Но сейчас любые чрезвычайные меры важны. Сюда же можно отнести африканские страны, там очень много продукции. Китай вложил туда инвестиции в горнодобывающую промышленность, в нефтяную. В африканских странах есть полезные ископаемые, промышленный потенциал наращивается. Но вопрос в том, что им интересно со стороны России. Нам нужны новые рынки сбыта нефти, мы заинтересованы в экспорте по бартеру машиностроительной продукции, продукции обрабатывающей промышленности. Перспективы Африки в мире до недавних пор оценивались очень высоко: и демографический потенциал, и природные ресурсы», - резюмировал Хейфец.
Ранее газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров сообщала, что Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае закрытия платежных систем и санкционного давления. В свою очередь спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда в интервью РИА Новости также отмечал, что южноафриканское государство допускает возможность торговли между двумя странами за счет бартерных схем.