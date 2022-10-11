Названы страны, с которыми Россия может торговать по бартеру

«В свое время я занимался долгами, не возвращенными Советскому Союзу. К дате распада СССР по официальному курсу долг составлял 150 миллиардов долларов. В конечном счете мы простили очень много, до 70% всех долгов были поставки вооружения. Очень огромная сумма была списана дружественным странам, которые давали кредиты или оказывали техническое содействие. Но мы получили от Индии, где удалось договориться по компромиссному курсу рубля… Сейчас может получиться такая же ситуация. Бартерные торги – это то, что царствовало во внутренней экономике в период 90-х годов, это шаг назад. Но с отдельными странами это может быть: Афганистан объявил нам, что может поставлять лекарственные растения и минералы. Также Куба, Монголия. Прежде всего, это дружественные страны», - сказал Хейфец.