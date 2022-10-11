Путин продлил действие указа об антисанкциях

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым продлевается действие отдельных специальных экономических мер. В частности, это касается продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или выступили за антироссийские санкции, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

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Так, действие продлевается на 2023 год (с 1 января по 31 декабря).

Напомним, что в стране действует продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на санкции со стороны Запада из-за Крыма и Донбасса.Российская сторона приняла решение ввести запрет на поставки продуктов из стран Европейского союза и США в ответ на рестрикции в августе 2014 года. Спустя год после этого санкционная продукция, ввезенная в обход рестрикций, начала подвергаться утилизации.

Под запретом оказались мясо, рыба, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.