Назван главный риск для российских угля, газа и нефти

Главным риском для российских отраслей по добыче угля, нефти и газа является не технологическая составляющая, которая пострадает из-за дефицита технологий, а транспортная. Такую угрозу назвал гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров, сообщает РИА Новости.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив © РИА Новости / Виталий Тимкив

По его словам, в добыче угля действительно есть дефицит оборудования и риски не создать аналоги в срок, но проблема с вывозом топлива на экспорт стоит куда более остро. Без ее решения все развитие угольной промышленности останавливается.

«С точки зрения, например, газовой промышленности, нефтяной промышленности — это опять развитие транспортных коридоров», — подчеркнул глава ГКЗ в ходе выступления на пленарном заседании научно-практической конференции «Территория энергетического диалога».

Он напомнил, что добыча нефти в России уже не настолько зависит от западных технологий, как это было в тот период, когда иностранцы помогали стране восстановить разрушенную в советские годы промышленность. Проблемы имеются только с добычей на шельфе, где зависимость по-прежнему критическая.

Ранее сообщалось, что в первые девять месяцев текущего года поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье сократились на 40,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главной причиной стало резкое падение продаж в Европе. В среднесрочной перспективе у компании не существует возможностей перенаправить выпавшие потоки на другие рынки, в том числе на китайский, из-за отсутствия инфраструктуры.