Зампред ГД: Китай продает Европе российский газ из «Силы Сибири»

«Конъюнктура рынка должна способствовать обеспечению внутреннего рынка, у нас много регионов, у которых есть проблемы с газоснабжением. Надо развивать технологии, которые позволят доставлять газ в различные регионы. Китай ведь в три-четыре раза увеличил поставки, в том числе, нашего же газа, который подвергается переработке, в Европу», - отметил он.

«Китай, чем больше идет поставок по «Силе Сибири», тем больше приобретает вес, как покупатель российского газа. В прошлом году мы поставили примерно 10 миллиардов кубов, каждый год увеличивается, в этом году будет 15-18 миллиардов кубов, в следующем году может стать больше 20. Постепенно Китай может стать самым крупным покупателем, раньше была Германия – покупала больше 50 миллиардов кубов. По «Силе Сибири» максимум выйдет 38 миллиардов кубов», - рассказал он.