Получающим российскую нефть странам поставили условие

У стран Евросоюза не будет возможности реэкспортировать нефть в другие страны ЕС или в третьи страны. Речь идет о государствах, которым в качестве исключения разрешили на временной основе импортировать российскую трубопроводную нефть, заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, передает РИА Новости.

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Именно так он прокомментировал планы Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода «Дружба».

Днем ранее спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Сербии и Венгрии удалось договориться по поводу строительства нефтепровода. Он позволит сербской стороне получать нефть марки Urals из нефтепровода «Дружба».

«Страны ЕС, которые (в порядке исключения из санкций – ред.) импортируют российскую трубопроводную нефть или нефтепродукты, не могут их реэкспортировать (другим странам ЕС или третьим странам)», - указал Ферри.

Он объяснил это необходимостью гарантировать равную ситуацию между странами-членами.