В России анонсировали снижение цен на хлеб

Цены на хлеб в 2022 году могут упасть благодаря снижению стоимости базового сырья и хорошему урожаю. Об этом сообщила первый заместитель главы Минсельхоза РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

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«Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб исходя из снижения стоимости базового сырья», — сказала она на Всероссийском форуме пекарей.

Лут пояснила, что пшеница и рожь в России дешевеют в связи с большим урожаем. Также фиксируют снижение цены на муку, за последний месяц она упала на 3%. При этом стоимость хлеба пока остается на прежнем уровне, отметила она.

«То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, отложенный эффект», — объяснила Лут.