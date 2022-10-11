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47 минут назад

В России анонсировали снижение цен на хлеб

Елена Прошина

Цены на хлеб в 2022 году могут упасть благодаря снижению стоимости базового сырья и хорошему урожаю. Об этом сообщила первый заместитель главы Минсельхоза РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

В России анонсировали снижение цен на хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб исходя из снижения стоимости базового сырья», — сказала она на Всероссийском форуме пекарей.

Лут пояснила, что пшеница и рожь в России дешевеют в связи с большим урожаем. Также фиксируют снижение цены на муку, за последний месяц она упала на 3%. При этом стоимость хлеба пока остается на прежнем уровне, отметила она.

«То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, отложенный эффект», — объяснила Лут.

Она подчеркнула, что стоимость хлеба остается стабильной, поскольку его себестоимсоть складывается не только из муки, но и логистики, транспортировки, электроэнергии и упаковки.

Экономика,Оксана Лут,Минсельхоз России,
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