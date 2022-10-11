Цены на пшеницу подскочили даже не в условиях текущего дефицита, а в предвидении дефицита на будущий год, а также на фоне формирования определенных резервов. Напряженная ситуация с зерновыми, в частности с пшеницей, в прогнозируется достаточно легко, поскольку ясно, что такого урожая на украинских полях, какой был даже в этом году, уже не будет. Кроме того, на всех остальных полях, на которых растят пшеницу, хорошего урожая тоже не будет из-за того, что есть ограничения по поставкам удобрений. Так что рост цен упреждающий, он обусловлен необходимостью восполнения дефицита в текущем году и перспективами будущего года. В ближайшее время цены на пшеницу не упадут, и на будущий год останутся точно такими же. При этом не исключен дополнительный рост цен. А вот прогнозы на более длительный период давать трудно.



В наиболее опасном положении в связи с ростом цен всегда оказываются самые бедные страны или же самые бедные слои населения внутри страны. Бедные страны страдают не только от роста цен на продовольствие, но и от того, что вследствие дефицита, даже если есть попытки его восполнить, все равно дополнительные поставки канализируются на развитые страны. Развивающимся странам ничего не достается ни по каким ценам, они испытывают физический дефицит продукции. Это даже не вопрос цен. Так что прежде всего страдают некоторые страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. А в финансовом плане, конечно, какие-то потери несет и Западная Европа, которая закупает зерно по повышенным ценам. Но это чисто финансовые потери. Вследствие того, что там у стран есть экономический потенциал и какие-то подушки, они могут себе это позволить.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук