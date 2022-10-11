Отказ от электроэнергии Украины назвали полезным для одной страны

Отказ Кишинева от электроэнергии Украины в пользу своей окажет положительное влияние на экономику Молдавии. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Он уверен, что отказ от электроэнергии Украины положительно отразится на экономике Молдавии, поскольку ее закупки обходились Кишиневу в три раза дороже производимой на Молдавской ГРЭС. По словам Пойсика, сложившаяся ситуация позволит снизить потребительский тариф минимум на 10%.
Он отметил, что до сих пор производственные мощности Молдавской ГРЭС использовались меньше чем на 20%. Также Пойсик считает, что в силу «исключительных отношений» с Приднестровьем Россия может предоставить Молдавии дополнительный объем газа, от чего Кишинев в итоге «только выиграет».
Ранее Министерство энергетики Украины заявило о прекращении с 11 октября экспорта электроэнергии из-за массированных ударов со стороны РФ. При этом Молдавия планировала закупить у Киева 33% необходимой стране энергии. Позже вице-премьер государства Андрей Спыну договорился с Тирасполем об увеличении объема производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС.