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40 минут назад

Отказ от электроэнергии Украины назвали полезным для одной страны

Елена Прошина

Отказ Кишинева от электроэнергии Украины в пользу своей окажет положительное влияние на экономику Молдавии. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Отказ от электроэнергии Украины назвали полезным для одной страны
Фото: ТАССТАСС

Он уверен, что отказ от электроэнергии Украины положительно отразится на экономике Молдавии, поскольку ее закупки обходились Кишиневу в три раза дороже производимой на Молдавской ГРЭС. По словам Пойсика, сложившаяся ситуация позволит снизить потребительский тариф минимум на 10%.

Он отметил, что до сих пор производственные мощности Молдавской ГРЭС использовались меньше чем на 20%. Также Пойсик считает, что в силу «исключительных отношений» с Приднестровьем Россия может предоставить Молдавии дополнительный объем газа, от чего Кишинев в итоге «только выиграет».

Ранее Министерство энергетики Украины заявило о прекращении с 11 октября экспорта электроэнергии из-за массированных ударов со стороны РФ. При этом Молдавия планировала закупить у Киева 33% необходимой стране энергии. Позже вице-премьер государства Андрей Спыну договорился с Тирасполем об увеличении объема производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Экономика,Андрей Спыну,
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