Оценены доходы России от экспорта газа в Европу

В сентябре текущего года доходы России от экспорта трубопроводного газа в Евросоюз снизились вопреки рекордно высоким ценам на топливо. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

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Он привел данные, согласно которым по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года страна недополучила около одного миллиарда долларов. Уменьшение доходов связано с резким сокращением поставок газа в Европу, объяснил Бирол.

При этом в предыдущие месяцы 2022 года доходы от поставок газа росли, достигнув пика более чем в восемь миллиардов долларов в марте, согласно оценкам. После первого месяца весны объемы доходов стали постепенно снижаться, резко сократившись в июне, когда прокачка газа из России в Европу резко упала из-за проблем с газопроводом «Северный поток».

За девять месяцев 2022 года экспорт российского газа в Европу упал на 40,4 процента, до 86,9 миллиарда кубометров. За это время «Газпрому» также пришлось урезать добычу на 17,1 процента.