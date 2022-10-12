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49 минут назад

В России призвали открыть больше банков

Lenta.ru

Замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев в эфире радиостанции «Москва FM» заявил, что сейчас стране нужно больше банков, чем в период до пандемии COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

В России призвали открыть больше банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моисеев призвал призвал открыть в России большее число банков из-за санкций, введенных против страны.

«Банков ровно столько, сколько есть [в них] потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать», — подчеркнул замглавы Минфина.

Экономика,Алексей Моисеев,Минфин России,
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