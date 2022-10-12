WSJ: США предлагали отложить на месяц решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

США предлагали Саудовской Аравии отложить принятие решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти на месяц. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

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Как говорится в материале, представители США связались с коллегами в Саудовской Аравии и других крупных странах Персидского залива незадолго до встречи участников соглашения ОПЕК+ 5 октября в Вене. Они призывали отложить принятие решения о сокращении добычи нефти на месяц. Свою просьбу представители США обусловили тем, что в случае отсрочки цена за нефть марки Brent опустится до 75 долларов за баррель. Тогда Соединенные Штаты смогли бы закупить нефть по рыночной стоимости и восполнить стратегические запасы.

Саудовская Аравия отказалась от этого предложения, так как сочла его «политическим трюком» администрации президента США Джо Байдена перед промежуточными выборами в Конгресс, пишет The Wall Street Journal.