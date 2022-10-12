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36 минут назад

WSJ: США предлагали отложить на месяц решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

Елена Прошина

США предлагали Саудовской Аравии отложить принятие решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти на месяц. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

WSJ: США предлагали отложить на месяц решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в материале, представители США связались с коллегами в Саудовской Аравии и других крупных странах Персидского залива незадолго до встречи участников соглашения ОПЕК+ 5 октября в Вене. Они призывали отложить принятие решения о сокращении добычи нефти на месяц. Свою просьбу представители США обусловили тем, что в случае отсрочки цена за нефть марки Brent опустится до 75 долларов за баррель. Тогда Соединенные Штаты смогли бы закупить нефть по рыночной стоимости и восполнить стратегические запасы.

Саудовская Аравия отказалась от этого предложения, так как сочла его «политическим трюком» администрации президента США Джо Байдена перед промежуточными выборами в Конгресс, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что 5 октября страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки и продлили сделку до конца 2023 года. Отмечается, что Саудовская Аравия и Россия могут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки. США раскритиковали Саудовскую Аравию за это решение.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
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