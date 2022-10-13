Годовая инфляция в ФРГ в сентябре составила рекордное число

Инфляция заметно ускорилась в Германии в сентябре и составила рекордные 10% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

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По его информации, потребительские цены в сентябре выросли на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В августе инфляция в ФРГ составила 7,9% в годовом выражении.

"Уровень инфляции достиг нового максимума в 10% в объединенной Германии", - отметил глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль.

Таким образом, за последние семь месяцев инфляция в стране была значительно выше 7%. По сравнению с августом потребительские цены в сентябре увеличились на 1,9%.

"Рост цен на энергоносители по-прежнему остается основной причиной высокого уровня инфляции. Но мы также все чаще наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания", - подчеркнул Тиль.

При этом в Федеральном статистическом ведомстве указали, что особенно выросли цены на энергоносители после начала боевых действий на территории Украины, что оказало существенное влияние на уровень инфляции. Например, в сентябре 2022 года цены на энергоресурсы выросли на 43,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Цены на продукты питания также увеличились на 18,7%.