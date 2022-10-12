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24 минуты назад

Путин назвал виновных в росте цен на энергию

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоресурсы в мире выросли по вине Запада, а не из-за российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал виновных в росте цен на энергию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуацию с ценами Путин прокомментировал на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он добавил, что благополучие ЕС в последние годы основывалось на сотрудничестве с Россией и дешевых энергоресурсах.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в росте цен в Штатах. Байден подчеркивал, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире, и назвал это «путинским повышением цен».

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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