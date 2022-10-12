Путин назвал виновных в росте цен на энергию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоресурсы в мире выросли по вине Запада, а не из-за российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию с ценами Путин прокомментировал на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он добавил, что благополучие ЕС в последние годы основывалось на сотрудничестве с Россией и дешевых энергоресурсах.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в росте цен в Штатах. Байден подчеркивал, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире, и назвал это «путинским повышением цен».