Путин назвал виновных в росте цен на энергию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоресурсы в мире выросли по вине Запада, а не из-за российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ситуацию с ценами Путин прокомментировал на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он добавил, что благополучие ЕС в последние годы основывалось на сотрудничестве с Россией и дешевых энергоресурсах.