Путин предупредил желающие ввести потолок цен на нефть страны

Россия не станет осуществлять поставки энергоресурсов странам, которые ограничат их стоимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», передают «Известия».

Глава государства подчеркнул, что введение искусственных ценовых потолков на энергию является своего рода драйвером ее глобального дефицита и повышения цен. Путин отметил, что интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию не спасут.

Кроме того, лидер России указал на планы страны сохранить до 2025 года нефтедобычу на нынешнем уровне. Он отметил, что на горизонте 2025 года суммарный объем добычи нефти и экспорта будет оставаться приблизительно на текущем уровне.