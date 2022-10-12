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1 час назад

Путин процитировал американского экономиста

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы стран Запада ввести потолок цен на нефть и газ цитатой американского экономиста Милтона Фридмана. Об этом сообщает газета «Известия».

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, надо принять закон, по которому продавцы не могут продавать помидоры по цене более 2 центов за фунт, тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью и газом», — заявил глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

В ходе выступления Путин также отмечал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые установят ценовой потолок на них.

Напомним, что 6 сентября Министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение предельных цен на российскую нефть. 6 октября Еврокомиссия сообщила об утверждении восьмого пакета санкций, который включает в себя введение потолка цен на нефть. При этом власти государств ЕС высказываются против аналогичных мер в отношении российского газа.

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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