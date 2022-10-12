Путин процитировал американского экономиста

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, надо принять закон, по которому продавцы не могут продавать помидоры по цене более 2 центов за фунт, тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью и газом», — заявил глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».