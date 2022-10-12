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1 час назад

«Газпром»: целые города в Европе могут замерзнуть этой зимой

Лера Букина

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Европу о том, что целые города континента замерзнут во время зимнего периода, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эта зима может стать аномально холодной.

«Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю», — указал Миллер.

Кроме того, по его словам, европейские страны обсуждают систему квот по потреблению газа. Такая схема не вызывает доверия, отметил Миллер.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из США не являются надежными. По словам главы государства, не исключено, что они «уплывут» в другие регионы мира в связи с доступным ценовым предложением. Также Путин отметил, что в предстоящем году за спотовым механизмом ценообразования на газ последуют убытки в размере свыше $300 млрд - с ними столкнутся европейские страны.

Экономика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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