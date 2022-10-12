Кроме того, по его словам, европейские страны обсуждают систему квот по потреблению газа. Такая схема не вызывает доверия, отметил Миллер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из США не являются надежными. По словам главы государства, не исключено, что они «уплывут» в другие регионы мира в связи с доступным ценовым предложением. Также Путин отметил, что в предстоящем году за спотовым механизмом ценообразования на газ последуют убытки в размере свыше $300 млрд - с ними столкнутся европейские страны.