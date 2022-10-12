Путин анонсировал начало строительства газопровода "Сила Сибири - 2"

Россия в ближайшее время начнет строительство газопровода "Сила Сибири - 2" и его монгольского участка Союз - Восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин , выступая в среду на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как "Сила Сибири - 2" и его монгольский участок Союз - Восток", - сказал глава государства.

Путин отметил, что начнутся работы по стыковке азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы. Также, по его словам, продолжится поддержка проектов терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ-терминалы), все "стратегические и предельно конкретные задачи" в этой сфере перед правительством РФ поставлены.