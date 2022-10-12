Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции, вводящие потолок цен на российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов…» - подчеркнул министр.

По его словам, страна будет поддерживать все инициативы, улучшающие безопасность поставок, и будет против предложений, угрожающих поставкам.

Сийярто отметил, что введение потолка цен уменьшило бы количество доступного газа в Европе.