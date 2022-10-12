Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
39 минут назад

Венгрия отказалась поддержать потолок цен на российский газ

Мария Иванова

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции, вводящие потолок цен на российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов…» - подчеркнул министр.

По его словам, страна будет поддерживать все инициативы, улучшающие безопасность поставок, и будет против предложений, угрожающих поставкам.

Сийярто отметил, что введение потолка цен уменьшило бы количество доступного газа в Европе.

В ЕС передумали вводить потолок цен на газ из России

Глава чешского министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела ранее заявил, что ЕС отказался от идеи потолка цен на российский газ. Этот вопрос не обсуждался на неформальном заседании Совета министров Евросоюза 12 октября.

Экономика,Петер Сийярто,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители