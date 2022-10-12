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35 минут назад

Стало известно, на сколько лет россиянам хватит газа

Елена Прошина

Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед и даже больше. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Стало известно, на сколько лет россиянам хватит газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия обеспечена запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», — сказал он на селекторном совещании ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По словам Миллера, такое газовое будущее страны удалось обеспечить благодаря созданию и развитию нового центра добычи на Ямале. На данный момент «Газпром» готовится к запуску Харасавэйского месторождения и обустройству залежей Бованенковского, пояснил он.

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,
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