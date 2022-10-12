Стало известно, на сколько лет россиянам хватит газа

«Россия обеспечена запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», — сказал он на селекторном совещании ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.