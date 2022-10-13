Эксперт назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщает радио КП.

Фото: m24.ru m24.ru

По словам эксперта, газопровод нужно обязательно поддерживать, в частности, следует сохранить тот газ, который еще есть в трубе.

"Две нитки "Северного потока – 1" требуют полного восстановления, одна нитка "Северного потока – 2" тоже требует восстановления, а по второй нитке есть возможность пропускать газ", – заключил Пикин.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.