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1 час назад

Эксперт назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2"

Москва24иещё 4

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщает радио КП.

Эксперт назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2"
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, газопровод нужно обязательно поддерживать, в частности, следует сохранить тот газ, который еще есть в трубе.

"Две нитки "Северного потока – 1" требуют полного восстановления, одна нитка "Северного потока – 2" тоже требует восстановления, а по второй нитке есть возможность пропускать газ", – заключил Пикин.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.

Экономика,Сергей Пикин,Владимир Путин,
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