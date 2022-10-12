Вывод из строя «Турецкого потока» сравнили с катастрофой

Энергетический кризис в мире значительно усугубится и приведет к катастрофическим последствиям, если газопровод «Турецкий поток» выйдет из строя в результате диверсии или любой другой причине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он рассказал, что по данному газопроводу Турция получает около 20% необходимого ей объема топлива, а страны Юго-Восточной Европы от 30% до 100%.

В связи с этим, а также на фоне итак сокращающихся возможностей поставок газа из РФ, потеря еще и «Турецкого потока» создаст «колоссальные проблемы энергоснабжению этих государств», уверен Гривач.

«Учитывая состояние рынка из-за недоступности значительной части российских энергоносителей, выпадение таких объемов создаст катастрофические проблемы для ряда стран предстоящей зимой. Это усугубит мировой энергетический кризис», — заключил аналитик.