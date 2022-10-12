Шестилетний бюджет ЕС подошел к концу раньше срока из-за помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас заканчивается бюджет Евросоюза, рассчитанный на ближайшие семь лет. По её словам, это происходит из-за продолжающейся военной помощи Украине. Об этом сообщает деловое издание Financial Times.