Шестилетний бюджет ЕС подошел к концу раньше срока из-за помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас заканчивается бюджет Евросоюза, рассчитанный на ближайшие семь лет. По её словам, это происходит из-за продолжающейся военной помощи Украине. Об этом сообщает деловое издание Financial Times.
«Бюджет, спланированный на 2021-2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», – сказала она.
Урсула фон дер Ляйен также добавила, что Евросоюз уже разрабатывает план по корректировке бюджета.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине будет центральной темой двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО. В том числе альянс обсудит увеличение военной помощи Киеву.